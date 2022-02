a Pescaglia: riaperto il vecchio sentiero tra il Santuario della Madonna delle Solca e il Passo Sella.

Via del Volto Santo a Pescaglia: riaperto il vecchio sentiero tra il Santuario della Madonna delle Solca e il Passo Sella.

È stata riaperta la vecchia via che dal Santuario della Madonna delle Solca a Pescaglia porta fino al Passo Sella. Il sentiero, in uso dalla comunità fino al dopo guerra, si trovava ormai in stato di abbandono.

Grazie al Bando per la concessione ai comuni di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastruttura dei cammini della Toscana (La Via del Volto Santo in Lunigiana, Garfagnana, Media Valle del Serchio e Lucca),

sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripulendo ed assestando l’intero sentiero che per circa 2 chilometri si snoda tra Pescaglia e il Passo Sella.

Adesso l’antica mulattiera è nuovamente percorribile ed è entrata tra i percorsi della Via del Volto Santo.

La Via del Volto Santo è un ramo della Via Francigena, che passa parallela e a nord delle Alpi Apuane e che unisce la Lunigiana alla Garfagnana e quindi alla Media Valle del Serchio e Lucca; un’importantissima meta del pellegrinaggio medievale per la devozione al Volto Santo.

L’obiettivo del Bando e del Progetto è di rafforzare la fruibilità e la percorribilità della Via del Volto Santo, aumentare la sicurezza generale degli utenti e di valorizzare le aree interne non favorite dai flussi turistici.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sul percorso sono stati molteplici: dalla rimozione degli alberi caduti e al taglio della vegetazione, alla rimozione di materiale instabile franato, alla sagomatura localizzata delle scarpate, al livellamento localizzato del piano della viabilità e alla pulizia degli sciacqui trasversali.

Il sentiero sarà prossimamente corredato di segnaletica e cartellonistica ad opera del comune di Fivizzano, ente capofila del progetto.