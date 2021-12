A PAOLO ANDREUCCI CONFERITA LA CIVICA BENEMERENZA DAL SINDACO TAGLIASACCHI

Durante la seduta pubblica del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Garfagnana, tenutasi ieri sera presso la Sala Carli del Teatro Alfieri, è stata conferita al nostro concittadino Paolo Andreucci la “Civica Benemerenza” in segno di riconoscimento e gratitudine per i numerosi e importanti risultati ottenuti in campo automobilistico.

La delibera, preceduta dagli interventi del Sindaco Andrea Tagliasacchi,dei capi gruppo Niccolò Roni e Silvia Bianchini, del consigliere Stefano Coli e del Presidente del Consiglio Comunale Francolino Bondi, è stata approvata all’unanimità.