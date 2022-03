A Palazzo Panichi si vola… con il papà

Sabato 12 e domenica 13 marzo Palazzo Panichi si trasforma in un’agenzia di viaggi… a misura di bambino. In attesa della Festa del Papà, torna l’apprezzatissimo “Gioco del Passaporto” ideato dal Museo dei Bozzetti in collaborazione con la Fondazione Versiliana e proposto in una versione speciale, dal titolo “Un viaggio con papà”.

Sarà infatti dedicato a tutti i papà il biglietto aereo speciale che i bambini in visita al museo riceveranno e potranno regalare, personalizzandolo, al loro genitore: ad accoglierli all’ingresso ci sarà un’operatrice turistica della “Fantasia air line” che, oltre all’inedito ticket, consegnerà ai piccoli anche l’ormai immancabile e indispensabile kit di viaggio.

Grandi e piccini potranno giocare insieme, immaginando e organizzando nei minimi particolari un emozionante viaggio all’insegna dell’avventura e dell’esplorazione con protagonisti proprio i papà, per scoprire insieme a loro i bozzetti più belli di ciascun continente della terra.

L’aereo di Palazzo Panichi sarà… “in volo” dalle 16 alle 19, senza necessità di prenotazione. Per accedere saranno richiesti green pass rafforzato (ad esclusione degli under 12) e mascherina.