A Palazzo Mediceo di Seravezza il festival Trame d’estate chiude oggi con la fantasia di Gianni Rodari e l’umorismo di Gene Gnocchi

A Palazzo Mediceo di Seravezza il festival Trame d’estate chiude oggi con la fantasia di Gianni Rodari e l’umorismo di Gene Gnocchi

Chiusura all’insegna della fantasia e dell’umorismo domenica 22 agosto per il festival Trame d’estate a Palazzo Mediceo di Seravezza. Alle 18:30 riflettori puntati su Gianni Rodari, scrittore tra i più letti e tradotti nel mondo, al quale Mondadori ha recentemente dedicato un corposissimo Meridiano. Alle 21:30 Gene Gnocchi presenta invece il suo ultimo libro “Il gusto puffo” edito da Solferino. Gli incontri, come tutti i precedenti, sono ad ingresso gratuito con green pass.

Il Meridiano Mondadori dedicato a Gianni Rodari sarà presentato dalla sua curatrice, la professoressa Daniela Marcheschi, e da Grazia Gotti, presidentessa del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore piemontese e curatrice del quaderno illustrato con le immagini più belle che hanno accompagnato i testi dell’autore nel tempo. Si parlerà di Rodari scrittore a tutto tondo. “La prima operazione è stata quella di liberarlo dalla gabbia di autore per ragazzi”, ha scritto redi recente Daniela Marcheschi parlando del Meridiano. “Rodari è stato un grande scrittore tout court, sperimentatore di generi molto diversi e artefice di una pluralità straordinaria di linguaggi, di cui la nostra critica letteraria non s’è mai accorta. E in più era dotato di un coraggio che è mancato a tanti altri: ha saputo dare eguale dignità alla cultura popolare e alla cultura alta, muovendosi in un ambito che oggi diremmo multimediale, tra letteratura, musica, fumetto, arti visive, cinema, teatro”. Un incontro che non mancherà di affascinare il pubblico del festival, grazie anche alle letture che l’attrice Alessandra Evangelisti farà di alcuni scritti di Rodari.

Protagonista assoluto dell’evento di chiusura del festival, alle 21:30, sarà Gene Gnocchi, intervistato dallo scrittore Guido Conti sui temi dell’attualità italiana. Ad offrire lo spunto saranno le storie strampalate e divertenti raccolte in “Il gusto puffo”, l’ultimo libro del celebre comico e personaggio televisivo. L’Italia di oggi – la politica, l’immigrazione, la pandemia, le crisi climatiche – raccontata attraverso una serie di situazioni e personaggi improbabili, surreali, che fanno ridere e ragionare. “Un libro che suscita ilarità e malinconia in egual misura, e che ci chiama in causa personalmente, come se ogni pagina parlasse di noi”, si legge nella presentazione del libro a cura dell’editore.

Trame d’estate è organizzato dal Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini d’intesa con il Comune di Seravezza, con il patrocinio di Regione Toscana e Fondazione Terre Medicee, la collaborazione di Cooperativa Letteraria di Torino, Festival Premio Emilio Lussu di Cagliari, Associazione Il Giardino delle Parole, Libreria Ticinum e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini. La direzione artistica è affidata allo scrittore Guido Conti e a Chiara Tommasi, presidente del Centro Studi Sirio Giannini.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. Si accede con Green Pass. Gradita la prenotazione al 333 4613397 o scrivendo a info@centrostudisiriogiannini.org.