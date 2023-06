A PALAZZO DUCALE UNA GIORNATA DI STUDI SU INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Organizzata dalla Provincia (dalle 9,30): saranno presentati il Piano per l’informatica

e il Programma di cybersicurezza dell’amministrazione provinciale

COME STRUMENTI DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO

L’innovazione tecnologica, la digitalizzazione, la cybersicurezza, la protezione dei dati e dei servizi on line.

Sono questi gli argomenti principali che saranno al centro della giornata di studi in programma giovedì 8 giugno, nella sala dell’Antica Armeria a Palazzo Ducale (dalle 9,30) a Lucca.

Un evento formativo intitolato “Innovazione e digitalizzazione come strumenti di governance del territorio” durante il quale la Provincia di Lucca, organizzatrice dell’evento, a seguito della redazione del Piano Triennale dell’Informatica 2023-2025 e del Programma di Cybersicurezza, intende fornire agli enti del territorio un approfondimento sui temi della transizione al digitale e della sicurezza informatica, per individuare gli indirizzi strategici a tutela e protezione dei dati e dei servizi on line.

L’incontro ha lo scopo di aprire un confronto, da parte degli addetti ai lavori, sulle piattaforme abilitanti rese disponibili da AgID per la digitalizzazione della PA, sui documenti di programmazione in tema di ICT e sulle problematiche legate alla sicurezza in Rete che la connettività comporta, in relazione alle direttive nazionali predisposte dalla nuova Agenzia nazionale per la cybersicurezza che ha varato un programma di investimenti su tutto il territorio nazionale.

Il programma della giornata, dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia Luca Menesini, prevede l’intervento del Segretario e Direttore generale della Provincia Roberto Gerardi (responsabile dell’Ufficio transizione al digitale dell’ente) a cui seguirà la presentazione del Piano triennale per l’informatica: tra obblighi e opportunità curata da Paolo Bertamini, responsabile del Ced dell’amministrazione provinciale.

In successione, poi, gli interventi di Dino Pedreschi, Università di Pisa, Direttore del KDD LAB per la ricerca congiunta tra Università di Pisa e CNR sul data mining; di Francesco Bertozzi della Provincia sul programma Cybersicurezza; di Gabriele Costa (programma di Cyber Sicurity di IMT Alti Studi Lucca) sulla prospettiva emozionale della Cybersecurity e, infine, di Leonardo Borselli, responsabile Sistema informativo, architettura applicativa e Cybersecurity della Regione Toscana.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’Ufficio Transizione al Digitale della Provincia di Lucca che da alcuni giorni fa parte della Community degli RTD di tutta Italia per lo scambio di buone pratiche e di iniziative come l’incontro previsto in Provincia.