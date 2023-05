A PALAZZO DUCALE IL CONVEGNO ‘ESPERIENZE FAMILY AUDIT’.

GIOVEDI’ 11 MAGGIO A PALAZZO DUCALE IL CONVEGNO ‘ESPERIENZE FAMILY AUDIT’. ENTI LOCALI E AZIENDE A CONFRONTO SULLE AZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE IL BENESSERE DEI DIPENDENTI

Un confronto sulle buone pratiche e le attività portate avanti da enti pubblici e aziende private per garantire e migliorare il benessere dei loro dipendenti sul posto di lavoro promuovendo in particolare la conciliazione vita-lavoro. Questo l’obiettivo del convegno ’Esperienze Family Audit: un’alleanza tra imprese, persone e territorio per un welfare di comunità che migliori la qualità della vita’ che si terrà giovedì 11 maggio dalle ore 10 alle ore 13 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca. A promuoverlo sono il Comune di Capannori, la Provincia di Lucca e l’azienda WEPA, che hanno ottenuto la certificazione ‘Family Audit’, in collaborazione con Lucca Family Net.

“Questo convegno è un’occasione importante per fare il punto sulle buone pratiche che enti locali, tra cui il Comune di Capannori, l’unico in provincia di Lucca ad avere la certificazione Family Audit, ed aziende private stanno realizzando, sia a livello locale che nazionale, per promuovere il benessere dei dipendenti, partendo dall’ascolto dei loro bisogni, per consentire in particolare il bilanciamento della vita lavorativa con la vita familiare, e migliorare in generale la qualità dell’ambiente di lavoro e della vita. – spiega l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Capannori, Serena Frediani -. L’iniziativa di giovedì prossimo sarà inoltre un’opportunità, oltre che per confrontarsi sugli strumenti di welfare adottati anche per creare una rete di promozione del benessere sul territorio”.

L’iniziativa si aprirà con i saluti del presidente della Provincia Luca Menesini, di Maria Teresa Leone consulente esperta della Provincia di Lucca in materia di Pari Opportunità, di Serena Frediani assessore alle Pari Opportunità del Comune di Capannori e di Tiziano Pieretti vicepresidente di Confindustria Toscana Nord.

Successivamente Luciano Malfer, dirigente Generale dell’Agenzia per la Coesione Sociale di Trento e M.R. Matano coordinatore scientifico di Lucca Family Net presenteranno la Certificazione Family Audit. Seguiranno le testimonianze di aziende ed enti certificati nazionali con gli interventi di Roberto Busato, Direttore Generale di Confindustria Trento, Andrea Stiz, Direttore Risorse Umane di Suanfarma Italia S.p.a. e di Viviana Maretto, responsabile UOC Benessere organizzativo e Formazione del Comune di Padova. Dopo il contributo di Federico Mioni, direttore di Federmanager Academy il convegno si concluderà con le testimonianze di aziende ed enti certificati sul territorio. A prendere la parola saranno Paolo Benedetti, dirigente del Settore organizzazione istituzionale della Provincia di Lucca, Lucia Cesaretti, referente Family audit del Comune di Capannori e Angelica Marchesini, referente Family audit di WEPA Italia Srl.