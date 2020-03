A nuovo i bagni della scuola primaria di Lammari e della secondaria di Camigliano

Servizi igienici moderni e confortevoli. Li realizzerà l’amministrazione Menesini alla scuola primaria di Lammari e alla secondaria di primo grado di Camigliano dove, grazie a un investimento complessivo di 120 mila euro, saranno interamente rifatti i blocchi dei bagni collocati al primo piano dei due edifici. Le due opere saranno eseguite nei prossimi mesi e in modo da non creare disagi all’attività didattica. È quanto stabilito nel progetto definitivo che è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta.

“Con queste opere rendiamo più funzionali e belli i bagni di due delle principali scuole del territorio, che negli ultimi anni hanno registrato un incremento degli iscritti – commenta l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti -. Si tratta quindi di interventi necessari, anche perché questi servizi igienici erano stati realizzati secondo standard non più attuali. Questi interventi dimostrano anche una continua attenzione alle scuole e ai bisogni di alunni, insegnanti e personale. Grazie a un’attenta programmazione e al lavoro dei nostri uffici riusciamo a rendere concreti i progetti”.

Nella scuola primaria di Lammari i lavori interesseranno il blocco bagni presente nelle zona ovest al primo piano, dove si trovano wc alla turca. Con i lavori si riqualificherà l’intero blocco. In particolare saranno rimossi tutti gli apparecchi igienico sanitari esistenti, saranno demolite le paretine divisorie in muratura, saranno rifatte tutte le tubazioni deteriorate o danneggiate e saranno smantellati i vecchi rivestimenti. È prevista anche la messa in opera di quattro nuovi wc a pavimento con cassetta da incasso, di due nuovi lavabi a colonna e di un pilozzo. Inoltre sarà realizzato un bagno per persone disabili. Infine saranno posati nuovi pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, saranno installate nuove pareti divisorie e porte di accesso. I locali saranno poi tinteggiati.

Alla scuola secondaria di Camigliano le opere interesseranno il blocco bagni presente nella zona sud/est al primo piano dell’edificio. L’intervento è simile a quello di Lammari. È infatti prevista la sostituzione delle turche con wc a pavimento con cassetta da incasso e la fornitura di quattro nuovi lavabi a colonna e un pilozzo. Saranno anche rifatte le contropareti, i rivestimenti e il pavimento. Anche qui sarà realizzato un bagno per persone con disabilità, saranno installate nuove porte di accesso e si tinteggeranno i locali.