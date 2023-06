A Montefegatesi la montagna è per tutti: una giornata tra sport e inclusività

Nonostante un tempo incerto si è svolta con successo a Montefegatesi, promossa dalla Società Ermete Zacconi, la manifestazione “La Montagna per tutti”, la nuova edizione della speciale giornata di sensibilizzazione e condivisione della Montagna pensata per le persone con disabilità.

L’ evento vede la collaborazione di tantissime associazioni che si occupano di montagna, ma anche di disabilità e di lotta alle barriere architettoniche.

Tra le proposte della giornata una bella escursione al Monte Coronato con le joelette messe in campo e condotte dal Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa e dal Cai di Castelnuovo Garfagnana con il gruppo “Una montagna per tutti” con la collaborazione del Cai Carrara e il gruppo Trekking Pegaso.

Grazie alla Cri di Bagni di Lucca nel pomeriggio c’è stata anche la possibilità di un giro in joelette per le vie di Montefegatesi, mentre la Val di Lima Off-road ha offerto la possibilità di provare uno speciale Quad omologato per i paraplegici. La giornata ha visto anche un bel pranzo conviviale organizzato dai volontari della Società Ermete Zacconi con la partecipazione ed i saluti di David Bonaventuri, Paolo Capasso e Luigi Magi della Nazionale Italiana Calcio Amputati e dell’atleta paralimpico Stefano Gori. Non sono mancati anche gli interventi delle varie associazioni di volontariato impegnate nella lotta contro gli ostacoli della disabilità oltre che delle istituzioni tra cui era presente anche il consigliere regionale Mario Puppa insieme ai rappresentanti del comune di Bagni di Lucca Priscilla Valentino e Roberto Strigoli

fonte noitv