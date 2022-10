MOLAZZANA – Particolarità di questo museo è la sala dedicata ad Ivano Guidi, dove sono presenti parte dei reperti degli aerei caduti in Garfagnana; questo rappresenta anche una unicità in quanto solo qui si trova questo tipo di reperti bellici.

Una volta scomparsi i testimoni diretti della seconda guerra mondiale rimarranno solo i reperti a raccontare quelle vicende. E’ per questo che oggi possiamo dire grazie a quelle persone che nel lontano 2014 animate dalla passione di ricercare materiali e documenti che facessero luce sui vari teatri di guerra in Garfagnana, hanno recuperato un patrimonio documentale e materiale tale da realizzare un vero e proprio Museo. Parliamo del Museo della Linea Gotica Garfagnana, allestito nei locali della ex scuola elementare Don Bosco di Molazzana dal Comitato Linea Gotica Garfagnana che cura e gestisce questa struttura con attenzione e capacità grazie anche alla collaborazione della popolazione garfagnina: Intervista a Giancarlo Carli

fonte noitv