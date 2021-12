A MARLIA SI SVOLGE IL ‘MERCATO CONTADINO DI NATALE’

VENERDI’ 24 E 31 DICEMBRE :DEGUSTAZIONI GRATUITE A CHILOMETRI ZERO E ‘SPESA SOSPESA’

Venerdì 24 e 31 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 a Marlia si svolgerà ‘Il mercato contadino di Natale’ con degustazioni gratuite a chilometri zero, possibilità di acquistare cesti natalizi con prodotti di filiera corta e di fare la ‘spesa sospesa’ in favore di famiglie in difficoltà.

“In occasione delle festività natalizie chi si recherà a fare la spesa al mercato contadino di Marlia, oltre a poter scegliere tra i tanti prodotti freschi del territorio, avrà anche l’opportunità di fare degustazioni gratuite e di acquistare cesti natalizi con prodotti a chilometri zero per i propri regali di Natale – spiega l’assessore al commercio Serena Frediani-. Inoltre sarà possibile compiere un importante gesto di solidarietà nei confronti della comunità, facendo la ‘spesa sospesa’ e donando così frutta, verdura ed altri prodotti in vendita a coloro che si trovano a vivere momenti di difficoltà economica”.