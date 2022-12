A MARLIA E A CAPANNORI C’E’ IL ‘MERCATO CONTADINO DI NATALE

SABATO 17 E MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE A MARLIA E A CAPANNORI C’E’ IL ‘MERCATO CONTADINO DI NATALE’: DEGUSTAZIONI GRATUITE A CHILOMETRI ZERO E CESTI NATALIZI CON PRODOTTI DEL TERRITORIO

Sabato 17 dicembre a Marlia (piazza del mercato) e mercoledì 21 dicembre a Capannori (piazza Aldo Moro) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 si svolgerà l’iniziativa ‘Il mercato contadino di Natale’ con degustazioni gratuite a chilometri zero e la possibilità di acquistare cesti natalizi con prodotti di filiera corta.

“In occasione delle festività natalizie chi si recherà a fare la spesa al mercato contadino di Marlia e a quello di Capannori, oltre a poter scegliere come di consueto, tra i molti prodotti freschi del territorio, avrà anche l’opportunità di fare degustazioni gratuite di prodotti a chilometri zero e di acquistare cesti natalizi con prodotti di filiera corta – spiega l’assessore all’agricoltura Serena Frediani-. Un modo per valorizzare i prodotti locali e offrire ai cittadini la possibilità di fare un regalo natalizio originale”.