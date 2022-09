A Luglio, 20% di decessi in più tra gli anziani over 80 per il caldo

In piena Estate, si è registrato un aumento impressionante, un picco di decessi tra gli over 80, probabilmente dovuto all’ondata di caldo che ha colpito l’Italia, a quanto rileva l’Istat. Ed è difficile pensare ad altre cause, se non un caldo opprimente e continuo come mai si era registrato in Italia, negli ultimi decenni.

Nei primi 6 mesi del 2022, si sono registrati 357mila decessi, ossia 21mila in meno rispetto al 2020 e 16mila in meno del 2021, quindi dopo la falcidia del Covid, anche se il 6% in più rispetto alla media 2015-19.

Nel mese di Luglio, tuttavia, c’è stata un’inversione di tendenza: “Si stimano infatti oltre 62 mila decessi, un numero superiore di circa il 20% rispetto a quello degli anni precedenti”. Accadde nel 2015, “anno in cui ci fu un significativo aumento del numero di morti dovuto soprattutto ai fattori climatici”.

“L’incremento dei decessi del mese di luglio del 2022 potrebbe essere in buona parte dovuto all’eccezionale e persistente ondata di caldo che sta caratterizzando l’estate nel nostro Paese e in molti altri paesi dell’Europa dove si osserva, infatti, un fenomeno analogo”.