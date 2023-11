a Lucca un convegno su giornalismo, letteratura e impegno civile nel primo ventennio dell’Italia repubblicana

Il 1° e 2 dicembre a Lucca un convegno su giornalismo, letteratura e impegno civile nel primo ventennio dell’Italia repubblicana

Il 1 ° e il 2 dicembre 2023 si terrà, a Lucca, il convegno nazionale dal titolo: Giornalismo, letteratura e impegno civile nel primo ventennio dell’Italia repubblicana. Un omaggio a due giornalisti lucchesi: Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti (nati a Lucca nel 1910).

Si tratta di un evento culturale sostenuto, oltre che dal Centro Pannunzio, anche dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia Prato e patrocinato dalla Fondazione Mario Tobino, dall’Associazione “Amici di Enrico Pea e da Confcommercio Lucca e Massa Carrara.

All’iniziativa, che si terrà nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e a palazzo Bernardini, partecipano illustri studiosi provenienti da molte università italiane. Il convegno è articolato in tre sezioni: giornalismo, letteratura e impegno civile. Il primo ventennio repubblicano resta, nella storia italiana, uno dei periodi più complessi e articolati sia sul piano storico-politico che culturale. Furono quelli gli anni contrassegnati dallo sforzo di riabilitazione del paese, dal patto Atlantico, dalla nascita dei grandi partiti, dall’idea di una “terza forza” come coalizione di energie che si riconoscevano in comuni principi e ideali per una nuova coscienza democratica libera da qualsiasi influenza confessionale. Fu anche il tempo del neorealismo sia nel cinema che in letteratura e dei grandi giornali a rotocalco con le loro immagini forti e allusive che mostravano ai lettori realtà che andavano ben oltre le consuetudini e gli aspetti del quotidiano. Mario Pannunzio con il suo settimanale «Il Mondo» e Arrigo Benedetti alla direzione de «l’Europeo» furono contemporaneamente gli interpreti e i promotori di questa nuova realtà in movimento assieme ai tanti scrittori, politici ed economisti come Luigi Einauidi, filosofi del calibro di Benedetto Croce, storici-politici come Gaetano Salvemini, romanzieri e corrispondenti che scrissero per i loro giornali.

Il programma completo del convegno è reperibile su www.centropannunzio.it

Nella foto il piccolo Mario Pannunzio con il padre Guglielmo e la sorella Sandra