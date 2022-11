A Lucca torna la Giornata di Vestibologia pratica – in arrivo professionisti da tutta Italia

Lucca, 22 novembre 2022 – Come consuetudine professionisti da tutta Italia parteciperanno alla 17esima “Giornata di Vestibologia pratica”, in programma sabato 26 novembre a partire dalle ore 9 nel complesso di San Micheletto a Lucca, che anche in questa edizione ha fatto registrare un alto numero di iscrizioni.

La giornata lucchese, ormai un appuntamento irrinunciabile nel settore, è organizzata dalla struttura di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “San Luca”, diretta da Riccardo Mario Piane, che è anche il responsabile scientifico dell’evento insieme a Mauro Gufoni (Otorinolarigoiatria di Livorno).

Tra i relatori – oltre a Piane e Gufoni – Alessandro Rossi, Paolo Pagnini, Daniele Nuti, Beatrice Giannoni, Rudi Pecci, Marco Mandalà, Mario Faralli, Elena Navari.

Il corso è accreditato per medici chirurghi specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Medici di medicina generale, Medicina Interna, Tecnici Audioprotesisti e Audiometristi.

Sarà ovviamente, come ogni anno, l’occasione per approfondire le terapie più importanti e gli argomenti di maggiore attualità in questo importante settore.

Il vestibologo è il medico specialista nella diagnosi e nella terapia dei disturbi dell’udito e dell’equilibrio ed è in grado di diagnosticare e di trattare qualsiasi disturbo riguardante la funzione uditiva e quella vestibolare (equilibrio) che hanno sede nella parte più profonda dell’orecchio (orecchio interno).

In allegato un’immagine del dottor Riccardo Mario Piane

(sdg)