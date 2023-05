A Lucca sarà più facile ottenere i libri di testo delle scuole primarie: nasce il nuovo albo dei rivenditori

Semplificazione in vista per l’acquisizione dei libri scolastici delle scuole primarie a Lucca.

L’amministrazione comunale, in linea con le norme di carattere nazionale per la semplificazione e l’innovazione digitale, ha infatti stabilito di creare un albo dei rivenditori autorizzati. Le famiglie precedentemente registrate sul portale E-Civis Web, potranno direttamente inoltrare l’ordine ai fornitori autorizzati tramite la piattaforma oppure recarsi personalmente presso le loro sedi, esibendo la tessera sanitaria del proprio figlio o figlia per ordinare i libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024.

Il Comune, infatti, metterà a disposizione dei rivenditori un applicativo web gratuito già in uso per i servizi scolastici e attraverso questo sistema non sarà più necessario utilizzare le cedole cartacee di autorizzazioni firmate dalla scuola per acquistare i libri di testo.

“Un ulteriore piccolo passo – commenta l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – che dovrebbe aiutare le famiglie a risparmiare passaggi, e quindi tempo, per l’acquisizione del materiale necessario ai propri figli per la frequenza dell’anno scolastico”.

I rivenditori per essere inseriti nell’albo dovranno rispondere entro il 12 giugno prossimo all’avviso pubblicato sul sito del Comune: una volta iscritti, riceveranno una formazione specifica per l’utilizzo del nuovo programma. L’albo, una volta costituito, sarà aggiornato periodicamente sulla base delle richieste che perverranno. L’iscrizione durerà un anno, fino al 30 giugno del 2024.