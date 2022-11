A Lucca lunedi 5 dicembre presentazione, letture, immagini e musica al libro un amico a lucca

A Lucca, lunedì 5 dicembre dalle ore 17 presso l’Auditorium Palazzo delle Esposizioni in piazza S. Martino: Arturo, Ludwig, Klaus. L’amicizia, la memoria, la storia. Una narrazione in parole, musica, immagini”, da un’ideazione di Nicola Barbato con la collaborazione di Silvia Pettiti, Manuela Belardini e Loredana Melissari, che ripercorre l’amicizia tra fratel Arturo Paoli e Ludwig Greve, il giovane ebreo berlinese accolto a Lucca durante gli anni della seconda guerra mondiale, poi divenuto scrittore, poeta e direttore della biblioteca schilleriana di Marbach in Germania, attraverso la ricostruzione dello storico Klaus Voigt nel volume: “Un amico a Lucca-Ricordi d’infanzia e d’esilio” di Ludwig Greve (Carocci Editore-Studi Storici)

Le letture sono curate da Bianca Lattanzi, studentessa all’ultimo anno del liceo classico di Lucca, e Gaia Manfredini, studentessa al primo anno della facoltà di filosofia a Pisa. I brani musicali sono scelti ed eseguiti dal chitarrista Alessandro Dominguez, dell’Istituto Luigi Boccherini di Lucca.

“Lo spettacolo di lettura, con immagini e musica, presentato vuole essere un omaggio a queste luminose figure e una dimostrazione di come l’amicizia, nata dalla solidarietà umana in tempi disumani, possa essere conservata dalla memoria individuale per diventare, attraverso il rigore ricostruttivo e l’appassionata partecipazione alle vicende, storia esemplare dalla quale trarre insegnamenti sempre nuovi”. (Nicola Barbato)

Interverranno: Andrea Palestini Presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca, Mario Regoli Presidente ISREC (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca), Silvia Pettiti Fondo Documentazione Arturo Paoli; presentazione: Nicola Barbato ISREC Lucca.

Ingresso libero. Ai presenti sarà consegnato in omaggio copia del libro.

Per informazioni: isreclucca@gmail.com; info@fondopaoli.it.