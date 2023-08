Con 150 libri illustrati, un omaggio alla leggerezza di Calvino nel 100 anni dalla sua nascita e l’ospite d’eccezione Roberta Favia inaugura la nuova edizione di Immagina, il festival delle storia illustrate dal 1° al 3 settembre a Lucca

Lucca – Con un percorso di 150 libri illustrati, un omaggio alla leggerezza di Italo Calvino nei 100 anni della sua nascita e con l’ospite d’eccezione, la studiosa studiosa Roberta Favia di Teste Fiorite, specializzata nell’opera di Calvino, inaugura il 1° settembre la nuova edizione di Immagina, il festival delle storie illustrate, tre giorni fino al 3 settembre, a Lucca, con mostre e incontri, nella chiesa di San Cristoforo, che ospiterà la mostra principale e presso la Biblioteca Civica Agorà.

Alle 11.30, presso la chiesa di San Cristoforo (via Filungo, 6) il taglio del nastro ufficiale con Angela Mia Pisano, assessora alla cultura del comune di Lucca; Raffaele Domenici, Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio; Paola Angeli, dirigente alla Cultura del comune di Lucca; William Nauti, responsabile Ufficio Cultura e Promozione del Territorio di Lucca; Paola Secchia, responsabile ufficio eventi Biblioteca Civica Agorà e Arnaldo Filippini e Eva Perna, ideatori e organizzatori della rassegna.

Nella chiesa di San Cristofoto, il programma del primo giorno prevede, dalle 10 alle 19, “Immagina la leggerezza”, un percorso tra 150 libri illustrati (tra mostre con visite guidate) a ingresso libero mentre presso la Biblioteca Civica Agorà la mostra Mostra: Iper Lezioni americane e alle 15.30 la lezione di Roberta Favia di Teste fiorite: Per Calvino, in un incontro dedicato alla poetica di Italo Calvino (ingresso 15 euro, info su https://immaginafestival.it/ evento/roberta-favia-per- calvino/).

“Un incontro intenso – spiegano gli organizzatori – per provare ad entrare nella poetica e nelle opere di Italo Calvino attraverso porte nascoste e marginali, percorrendo vie e proposte forse meno note e usuali quando si approccia questo autore straordinario, soprattutto con i ragazzi e le ragazze. Un incontro a tu per tu in cui anno dopo anno proveremo a vedere come si modella una poetica straordinaria come quella di Calvino, così intrecciata alla storia del nostro Paese ed anche alla sua personale biografia, eppure così capace di entrare in empatia con il lettore”.

Il Festival è organizzato dall’associazione IMMAGINA e dalla Biblioteca Civica Agorà, con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Lucca.

Luoghi del festival: chiesa di San Cristoforo (via Fillungo, 6) e la Biblioteca Civica Agorà (Via delle Trombe, 6).