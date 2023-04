LUCCA – Con la Domenica delle Palme hanno preso il via in tutta la Diocesi le celebrazioni della Settimana Santa. A Lucca, la celebrazione che rievoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme è iniziata in San Michele, dove si sono radunati i partecipanti alla processione che attraverso piazza Napoleone e piazza San Giovanni è arrivata in Cattedrale.

Qui, l’arcivescovo Paolo Giulietti ha celebrato la messa con la comunità della parrocchia del Centro storico di Lucca.

Sempre in Cattedrale monsignor Giulietti presiederà giovedì prossimo, alle 18.30, la Messa nella Cena del Signore, durante la quale ci sarà il tradizionale rito della lavanda dei piedi. Poi, sabato 8 aprile, l’Arcivescovo presiederà la Veglia Pasquale a partire dalle 22.

Domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, la mattina Giulietti celebrerà la santa Messa prima alle 9 nel carcere di San Giorgio, poi alle 11 alla chiesa di Torre del Lago a Viareggio. Infine alle 18, Santa Messa nel Duomo di Castelnuovo di Garfagnana.

Intanto a Ruota, nel Comune di Capannori, sabato è andata in scena la Via Crucis vivente, che rievoca la passione e morte di Cristo. La rappresentazione, promossa dalla locale associazione culturale e dalla parrocchia, è iniziata nella piazza del Rio ed ha attraversato il paese per concludersi nella nuova area verde, sotto la piazza principale.