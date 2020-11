A Lucca il secondo Start Park d’Europa per combattere insieme il cambiamento climatico

A Lucca il secondo Start Park d’Europa. I cittadini lucchesi, infatti, co-progettano il Parco giochi Valgimigli per il recupero delle acque e la sensibilizzazione agli effetti del cambiamento climatico della cittadinanza. È partito oggi (sabato 7 novembre) il percorso di partecipazione e co-progettazione che interesserà, per i prossimi mesi, l’area verde situata sugli spalti delle Mura urbane, tra la sortita di San Frediano e il viale Carlo del Prete.

Un’area che verrà “inondata” dall’energia creativa di esperti di innovazione sociale, ingegneri ambientali, attivisti di movimenti ecologisti, dei residenti del quartiere e dei cittadini per trasformare il parco Valgimigli nel secondo Start Park d’Europa: cioè un’area verde urbana progettata per la resilienza al cambiamento climatico, dotata di infrastrutture verdi e blu – per esempio aiuole e specchi d’acqua – multi-obiettivo, in grado cioè di dare benefici multipli per la mitigazione e l’adattamento ai rischi che i cambiamenti climatici porteranno alla gestione delle acque (es., siccità, bombe d’acqua, isole di calore).

Il progetto, frutto della collaborazione di Lucca Creative Hub, Comune di Lucca, Asp Carlo del Prete, Codesign Toscana e Iridra, vincitore del bando europeo Designscapes, prevede la coprogettazione delle infrastrutture del parco per consentire la raccolta e il riciclo delle acque e l’attivazione di un processo di coinvolgimento della cittadinanza per sensibilizzarla e formarla rispetto all’importanza della prevenzione e sulla limitazione dei danni del cambiamento climatico.

Il percorso continua con il webinar di lancio del progetto dello Start Park, in programma lunedì 9 novembre dalle 17 alle 19. Per iscriversi è opportuno cliccare qui: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-start-park-social- sopralluogo-webinar- 127021048375?fbclid= IwAR0KhqtmONO0ejZZjqFgdJd6mDaS vfZ56XSynS454cTyx86XvDPrYtWxQX A. La partecipazione è aperta a tutti.

Per informazioni sul progetto Start Park si può andare sui siti https://startpark.org e www.luccacreativehub.org/. Per rimanere aggiornato sulle attività di Start Park Lucca, invece, è possibile compilare il form https://forms.gle/ dgJi2efVtdt7jUKX8.