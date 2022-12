A Lucca il Pranzo della Domenica con la migliore disco 70 80 90 di sempre e per sempre

A Lucca il Pranzo della Domenica con la migliore disco 70 80 90 di sempre e per sempre Ristorante Il Guercio ore 12.15

CENE A TEMA IN TOSCANA ORGANIZZA:

Domenica 18 Dicembre 2022

un EVENTO UNICO E IRRIPETIBILE al Guercio Lucca!



Regalati una domenica di puro relax! il Pranzo della Domenica con la disco più bella di sempre e per sempre ’70 ’80 ’90…la bella musica si sente!Regalati una domenica di puro relax!



La migliore musica da vivere e condividere in consolle Luis Paldi dj con la speciale animazione di Marco Vigiani direttamente da Planet Tv Evento ideale per venire in coppia, con un gruppo di amici, se sei single, con i tuoi familiari e potrebbe essere l’occasione per festeggiare qualcosa per te speciale!La migliore musica da vivere e condividere in consolle Luis Paldi dj con la speciale animazione di Marco Vigiani direttamente da Planet Tv

Arrivo max h 12:30 (ci raccomandiamo puntuali) con verifica iscrizioni al Pranzo della Domenica

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Morrissey

€ 32 a persona comprensivo del:



*Intolleranze è necessario comunicarlo al momento della prenotazione

Inizio pranzo previsto per le h 13 Pranzo servito con menu di terra + si balla la disco dalle 15 circa*Intolleranze è necessario comunicarlo al momento della prenotazioneInizio pranzo previsto per le h 13

Prenota il tuo PRANZO DELLA DOMENICA a:

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi 1 cognome, quanti siete al tavolo e la parola “Pranzo della domenica”

SEI SINGLE?

abbiamo previsto una sala riservata con Tavoli Social per conoscersi durante il pranzo

Prenota il tuo PRANZO DELLA DOMENICA SOCIAL a:

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi i nomi di battesimo dei partipanti e la parola “pranzo della domenica posti social”

IMPORTANTISSIMO:

Se dopo aver prenotato per qualsiasi motivo non potrai essere presente ti chiediamo gentilmente di comunicarcelo in largo anticipo per non creare problemi organizzativi.



Ampio parcheggio nei pressi PARCHEGGIOAmpio parcheggio nei pressi