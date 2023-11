Un calendario dell’Avvento speciale con Rapunzel, Pinocchio, Belle, Spiderman, Barbie, Elsa e Babbo Natale

A Lucca c’è il Natale delle Fiabe

Questo weekend (2 e 3 dicembre) a Villa Bottini si apre un percorso “favoloso”

per sognatori di ogni età

Da Rapunzel a Pinocchio, da Elsa a Spiderman, a Lucca il Natale si aspetta con i personaggi delle fiabe e dei cartoni animati preferiti dai bambini. Questo weekend (2 e 3 dicembre), nell’incantevole cornice di Villa Bottini a Lucca, prende vita la prima edizione de “La Villa delle Fiabe“, un entusiasmante percorso interattivo, fatto di personaggi, giochi, storie, musiche, laboratori, magici allestimenti, ambientazioni a tema, per sognatori di ogni età.

Il percorso renderà protagoniste le famiglie che verranno coinvolte in varie attività guidate dai personaggi delle fiabe.

“Come si vive l’attesa del Natale nel magico mondo delle fiabe?” Questa domanda sarà il fil rouge dell’evento e accompagnerà grandi e piccini all’interno del “Calendario dell’Avvento delle Fiabe“, un fantastico percorso articolato tra le sale della location allestite a tema: dalla “Sala del passaggio Magico” alla “Sala dell’Albero”, dalla “Sala dell’Elfo” alla “Sala del Dono”, per finire con “La Sala del Trono”.

Il magico percorso poi proseguirà nel “Piccolo Regno degli Elfi delle Fiabe”, dove ci saranno un mercatino, due punti ristoro con pop corn, zucchero filato, crepés e cioccolata calda, giochi in legno giganti, mini laboratori e molto altro.

Per assicurare un’esperienza ottimale, gli ingressi saranno a turni e a gruppi limitati. I biglietti potranno essere acquistati in loco oppure online, in modo da assicurarsi il posto nell’orario più consono alle proprie esigenze ed evitare le file. Alice, Rapunzel, Pinocchio, Belle, Spiderman, Barbie, Elsa, Babbo Natale e gli Elfi delle fiabe aspettano tutti, grandi e piccini, per vivere insieme la magica attesa del Natale a Lucca.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lucca, è ideato e co-organizzato da Conexo APS, Lucca Bimbi, e Ke Incanto.

INFO:

Biglietto d’ingresso: intero unico 12 € – gratuito per bambini fino a 2 anni e diversamente abili con certificazione.

Biglietto online: https://www.conexoaps.com/ biglietti/la-villa-delle-fiabe

Infoline e WhatsApp: 348 7695994

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ lavilladellefiabe