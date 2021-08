A LUCCA ANCHE BENEDETTA TOBAGI E DANIELE BIACCHESSI PER LA TERZA SETTIMANA DI FESTIVAL

C·ORA LUCCA FEST – FESTIVAL SULLA CONTEMPORANEITÀ:

A LUCCA ANCHE BENEDETTA TOBAGI E DANIELE BIACCHESSI PER LA TERZA SETTIMANA DI FESTIVAL

Il conto alla rovescia per C·ORA Lucca Fest – Festival sulla contemporaneità, è ormai partito. La rassegna, organizzata dal Comune di Lucca all’interno del progetto Lucca Learning City – Città dell’apprendimento permanente, insieme alla Casa della Memoria e della Pace, con Liberation Route Italia, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca, Lucca Comics&Games e Biblioteca Civica Agorà, grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, porta a Lucca dal 26 agosto al 12 settembre tanti relatori di fama per offrire spunti di riflessione sul mondo di ieri e di oggi.

Tanti, tantissimi gli argomenti che saranno discussi e presentati sul palco allestito all’ex Cavallerizza, in piazzale Verdi. Lunedì 6 settembre, grazie alla collaborazione con ISREC-LU – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, si parlerà di “La Resistenza tra storia, memoria e usi pubblici”. Un’analisi sull’importanza di allenare il muscolo della memoria per non ricadere negli errori del passato presentata da Mirco Carrattieri, storico e presidente del comitato scientifico di Liberation Router Italia, Gianluca Fulvetti, docende di Storia Contemporanea all’Università di Pisa, Iara Meloni, sceneggiatrice e storica, e Andrea Ventura, direttore dell’ISREC -Lucca.

Il viaggio nella storia della rivendicazione dei diritti degli afroamericani fino agli ultimi movimenti internazionali, dal titolo “Il sogno e la ragione: da Harlem a Black Lives Matter”, si terrà, invece, mercoledì 8 settembre. A condurre il pubblico sarà Daniele Biacchessi, storica voce radiofonica e giornalista, autore di numerosi libri d’inchiesta sul terrorismo e sulla Resistenza.

Ancora Resistenza nell’appuntamento organizzato in collaborazione con Liberation Route Italia. Giovedi 9 settembre, con “Donne Resistenti”, saliranno sul palco Isabella Insolvibile, storica specializzata nella Resistenza italiana, l’antropologa Caterina Di Pasquale, la ricercatrice Chiara Lusuardi, e la scrittrice Nina Quarenghi. Tutte le relatrici sono membri del comitato scientifico di Liberation Route Italia.

Segreti di stato, misteri e giochi di potere nell’incontro di venerdì 10 settembre: “Colpevoli: storia della loggia P2”, con Sandra Bonsanti e Benedetta Tobagi. Le due giornaliste racconteranno la misteriosa pagina di storia italiana legata alla massoneria, a Lucio Gelli e al piano nascosto per governare l’Italia.

C•ORA si chiuderà domenica 12 settembre con “L’antifascismo del 1921, i fatti di Valdottavo e i figli dell’officina”. All’appuntamento, organizzato, in collaborazione con ISREC-Lu, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, saranno presenti lo storico, docente e antropologo culturale, Antonio Fanelli, e Andrea Ventura, direttore dell’Istituto.

Per partecipare è necessario prenotarsi: per farlo, Lucca Crea ha messo a disposizione una piattaforma di registrazione direttamente online, disponibile sul sito www.luccacrea.it.

Secondo le attuali normative, per accedere all’area del Festival occorre essere in possesso del Green Pass.