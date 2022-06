a Lucca alla galleria commerciale Il Pinturicchio la Festa della Musica

A Lucca, questo martedì 21 giugno, presso la galleria commerciale “Il Pinturicchio” in viale P. Batoni, 127 (Borgo Giannotti) nella Sala della Musica e della Cultura si terrà l’evento in due tempi: “Festa della Musica”.

Alle ore 18 si esibiranno: Caterina Landucci, Angelica Sani, Giampiero Passini, Enrico Giuntini, Edoardo Signorini, Michele Melis e Valerio Lungone, allievi di canto della scuola di musica Sinfonia accompagnati al pianoforte da: Manuel Maccioni e dal direttore Serena Suffredini insegnante di canto moderno e lirico presso la scuola di musica Sinfonia di Lucca e ricoprente la carica di vice-presidente nell’associazione musicale Sui passi di Puccini.

Mentre alle ore 21:15 “Adalilorolì” sulle note della musica anni 60/90 intrattengono gli intervenuti: Piero De Marco (fiati), Marcello Giusfredi (chitarra), Flavio Gorini (chitarra), Alberto Novelli (percussioni), Rossano Giusfredi (tastiere).

Riprese video Lavinia Andreini, coordinamento generale Adolfo Berti.

Ingresso libero -fino ad esaurimento posti.

Per la sosta delle auto si consiglia il parcheggio Corolla in via delle tagliate S. Marco Trav. III dove la sosta è gratis.