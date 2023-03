A lezione di pesca con la mostra nella riserva del fiume Vezza

Seravezza – Il prato antistante il Palazzo Mediceo è stata la palestra dove i soci del Fly Club 90 e del Mosca Club Apuano hanno tenuto lezioni di lancio in occasione dell’apertura della riserva di pesca del Fiume Vezza

L’apertura della riserva di pesca sul fiume Vezza è stata l’occasione, per i due club di pesca a mosca Fly club 90 e Mosca Club Apuano, per una mattinata dimostrativa in cui i soci hanno tenuto delle lezioni di lancio sul prato di fronte al Palazzo Mediceo, oltre a dare dimostrazione di come si realizzano le esche artificiali utilizzate in questa tecnica, considerata una delle più affascinanti e antiche.

La riserva, totalmente no Kill con l’obbligo di rilascio del pesca, su estende dal Puntone sino alla località Argentiera ed è divisa iin due parti, una per la pesca a spinning l’altra, appunto, per la mosca. I non soci dei due club possono accedervi tramite l’acquisto del permesso giornaliero attraverso la app Hooking.

Il Palazzo Mediceo poi, è divenuto meta dei pescatori per il rito scaramantico di fronte alla raffigurazione della trota pescata dalla granduchessa Maria Cristina di Lorena che sovrasta il pozzo all’interno del chiostro.