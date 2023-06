a Lammari si terrà l’iniziativa ‘ Rock Around the Clock’, un contest musicale per artisti emergenti

Domani, 9 giugno, a partire dalle ore 20, presso la sede del Circolo S.Jacopo in via Lombarda 191 a Lammari si terrà l’iniziativa ‘ Rock Around the Clock’, un contest musicale per artisti emergenti promossa dal circolo S.Jacopo con il patrocinio del Comune. In programma anche una cena. Per informazioni e prenotazioni tel. 0583 962037.