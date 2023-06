A LAMMARI IL SECONDO ‘MEMORIAL ANTONIO MARTINIS’-IL BIONDO’

SABATO 17 GIUGNO A LAMMARI IL SECONDO ‘MEMORIAL ANTONIO MARTINIS’-IL BIONDO’

Domani, sabato 17 giugno, a partire dalle ore 16.00, ai campi sportivi i Laghetti Isola Bassa di Lammari si terrà il secondo “Memorial Antonio Martinis – Il Biondo” in ricordo di Antonio Martinis, scomparso due anni fa, soprannominato Il Biondo, mitico numero 1 che ha militato in diverse squadre del territorio. L’iniziativa, promossa dagli amici di Antonio e dall’Associazione Mirco Ungaretti con il patrocinio del Comune, vedrà un quadrangolare calcistico al quale parteciperanno le squadre Atletico Gragnano, Camigliano, Diecimo e Matraia. .

La premiazione è in programma alle ore 20.00. In ricordo di Antonio, chef di livello, seguirà anche una cena, sold out in pochi giorni, il cui ricavato, sarà devoluto in beneficenza all’associazione ‘Mirco Ungaretti Onlus’. La serata continuerà con musica e momenti conviviali. L’ingresso all’iniziativa è libero.

--