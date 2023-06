A GUAMO LA RASSEGNA ‘RITORNARE AD ESSERE UMANI’.TRA GLI OSPITI ANCHE IL NOTO PSICHIATRA VITTORINO ANDREOLI

‘Ritornare ad essere umani’ questo il titolo della rassegna promossa dall’associazione ‘Carlo Piaggia’ in collaborazione con il Festival Economia e Spiritualità e Fondazione Mario Tobino con il patrocinio del Comune di Capannori che si svolgerà a partire da venerdì 16 giugno in piazza Guami a Guamo con la partecipazione di importanti ospiti, tra cui lo psichiatra Vittorino Andreoli.

“Dopo il periodo della pandemia e durante il tempo della guerra sempre più persone sono state costrette a fare i conti con esperienze di depressione e di rabbia – spiega Don Emanuele Andreuccetti, parroco di Badia di Cantignano e rappresentante dell’associazione Carlo Piaggia -. Questa rassegna vuole aiutarci ad ascoltare le storie di chi vissuto certi momenti ed è riuscito a uscirne attraverso vie inedite”.

‘E’ con piacere che abbiamo patrocinato questa manifestazione – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti-, perchè per questa estate oltre a promuovere eventi di spettacolo e intrattenimento ci sembra importante collaborare anche alla realizzazione di iniziative che propongono una riflessione sui grandi temi di questa epoca, legati in particolare al periodo post pandemico. Ringrazio l’associazione Carlo Piaggia per aver organizzato la rassegna che vede ospiti di vero rilievo”.

La rassegna prenderà il via venerdì 16 giugno alle ore 21 con l’intervento di Patrick Trentini, musicista e scrittore intitolato “’Musica e corsa contro la depressione’. Il secondo appuntamento si terrà venerdì 30 giugno, sempre alle 21, e vedrà l’importante partecipazione del noto psichiatra Vittorino Andreoli che farà un intervento sul tema ‘Esprimere le possibilità della propria umanità’.

Il terzo e ultimo incontro della rassegna si terrà venerdì 7 luglio nello stesso orario dei precedenti e vedrà l’intervento di Diego Mecenero, giornalista e teologo intitolato ‘Rinascere dalle difficoltà”.