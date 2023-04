A Genova accoltellata una 16enne, fermato un amico

AGI – Una ragazza di 16 anni è stata ferita con un coltello questa mattina all’alba in via San Luca, nel centro storico di Genova. A colpirla, secondo quanto appreso, sarebbe stato un conoscente della giovane, un 19 enne italiano. La ragazzina, sotto choc, ha spiegato che il ragazzo ha tirato fuori il coltello e l’ha colpita, apparentemente senza una ragione, persino senza una lite.

L’aggressore, già fermato, si trova al momento in Questura. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma è vigile e cosciente.