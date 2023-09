A fuoco appartamento in Passeggiata: ragazza messa in salvo

Incendio nella tarda mattinata in una casa affittata in una traversa a mare della Passeggiata di Viareggio: una ragazza (che stava dormendo all’interno ignara di tutto) è stata salvata dal pronto intervento dei Vigili de fuoco. Nessuno alla fine è rimasto ferito.

Tutto ha avuto inizio nella mattinata in una traversa a mare (via Padre Barsanti) a 50 metri da piazza Campioni a Viareggio, quando il fumo proveniente dalle finestre aperte ha allertato un vicino di casa spaventato dallo strano odore proveniente dall’abitazione dove da un mese circa in affitto risiede una giovane donna. Avvertendo immediatamente il pericolo, l’uomo ha chiamato il numero di emergenza dei Vigili del fuoco e questa rapida azione ha evitato un possibile dramma considerato che tutta la casa era invasa dal fumo tossico.

Poiché l’incendio poteva essere stato causato da negligenza, la Polizia è stata chiamata per indagare sull’incidente.

Il rogo fortunatamente non ha causato feriti, ma avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se i vigili del fuoco non fossero arrivati in tempo per svegliare la ragazza che non si era accorta di nulla. I proprietari dell’abitazione affittata alla donna, raccontano come stanno le cose.