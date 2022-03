Per il periodo dal 15 giugno 2022 al 30 Novembre 2022 viene nuovamente riproposto il Bando pubblico Fiere e Mercati in base al quale tutti i soggetti che intendono promuovere un evento, una manifestazione, un mercato o una mostra possono fare domanda. Le proposte si ricevono per Piazza Dante, Vittoria Apuana, Piazza Fratelli Meccheri, in Vaiana, Piazza Nardini in Caranna e la Pineta Emilio Tarabella.