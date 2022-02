A Forte dei Marmi 8 marzo nel segno del meraviglioso universo femminile di Puccini.

Un 8 marzo nel segno del meraviglioso universo femminile di Puccini quello in programma quest’anno a Forte dei Marmi. In occasione della Giornata internazionale della Donna la Commissione Pari Opportunità propone infatti un concerto lirico “O Soavi Fanciulle” dedicato alle figure femminili che hanno caratterizzato gran parte delle opere del maestro Giacomo Puccini. Il concerto, organizzato in collaborazione con la Compagnia Lirica Livornese si terrà l’8 marzo alle ore 17.30 presso il Giardino d’Inverno della Villa Bertelli. Presenterà la serata Franco Bocci, appassionato conoscitore del teatro pucciniano mentre sul palco si alterneranno le voci dei soprani Simona Parra, Chiara Panacci e Bianca Barsanti accompagnate dal pianista maestro Andrea Tobia.La partecipazione al concerto è gratuita, i posti saranno limitati secondo normative anticovid 19.Per info e prenotazioni: 0584 787251 (tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00)