A Focette un “patto a tre” contro la mala movida

Un patto sperimentale fra chi vive a Focette, i gestori dei locali e l’amministrazione comunale di Pietrasanta per mitigare gli effetti della “mala movida” che non sono più, ormai, solo un fenomeno estivo: “Un ultimo tentativo – ha voluto ribadire il sindaco Alberto Stefano Giovannetti – prima di passare alla tolleranza zero”, anche verso chi contribuisce a non risolvere o almeno mitigare la situazione. E’ stato questo il tema più dibattuto all’incontro di sabato con i cittadini, nella sede dell’associazione Pro Focette.

Appuntamento molto partecipato, coordinato dal neo presidente Tino Grittini e da Ivano Carlesi che, dopo aver “smarcato” dalla lista delle richieste all’amministrazione quelle risolte o in via di risoluzione (come il potenziamento della video sorveglianza o la manutenzione del verde sul lungomare) e aver riferito di ulteriori necessità (come una maggiore sicurezza per la pensilina autobus di via Cavour), hanno illustrato gli impegni ricevuti dai gestori dei locali aperti sul lungomare e chiesto al Comune alcuni provvedimenti, a completare questa sorta di “accordo”.

All’amministrazione, che ha dato un riscontro positivo alla valutazione delle proposte, è stato richiesto di anticipare l’innalzamento dei pilomat, a delimitazione della locale Ztl e un rigore maggiore, sul fronte delle sanzioni, per chi sosta all’interno della stessa zona a traffico limitato senza averne diritto; i locali hanno assicurato un impegno numericamente più cospicuo sul fronte della vigilanza privata e, il gestore della Bussola in particolare, un puntuale avviso agli organi di polizia territoriali e al Comune ogni volta che la serata possa prevedersi come “problematica”.

“Comprendo l’esasperazione, che è anche nostra – ha detto Giovannetti ai presenti – perché, al di là di un intervento nell’emergenza del momento, a livello preventivo non possiamo far nulla senza la vostra collaborazione. Quindi, come ho sollecitato anche ai residenti del quartiere Africa, chiamate subito le forze dell’ordine e, in caso, presentate esposti in modo da dare, a noi amministratori, alla Polizia e ai Carabinieri, una leva giuridica per agire”.

Il prossimo incontro con la cittadinanza è in programma martedì 13 dicembre (domani) alle 18 al Caffè Grimaldi: qui sindaco, assessori e consiglieri comunali incontreranno i residenti di Fiumetto.