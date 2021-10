PESCIA – A fine novembre il Premio Internazione di Arte Letteraria “Il Canto di Dafne” sul tema della violenza di genere.

Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala consiliare del comune di Pescia, alla presenza del sindaco facente funzioni Guja Guidi e dell’assessore al sociale Fiorella Grossi, l’associazione “Culturalmente Toscana dintorni” e l’associazione “Anna Maria Marino”, in collaborazione con il Cenacolo Internazionale “Le Nove Muse” e l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad, con il patrocinio del Comune di Pescia e il patrocinio richiesto della Regione Toscana hanno presentato il

PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE LETTERARIA

“IL CANTO DI DAFNE”

PRESIDENTE del PREMIO: MARINA PRATICI

PRESIDENTE di GIURIA: JACQUELINE MONICA MAGI

RESPONSABILE SEGRETERIA: GAIA GRECO

MEMBRI di GIURIA:

Adriana de Carvalho Masi; Gennaro Di Leo; Stefano Massetani; Carlo

Pernigotti; Cristiana Vettori; Gaia Greco, Responsabile Segreteria con

diritto di voto.

COMITATO D’ONORE:

Elisabetta Bagli; Francesco Barone; Giacomo Bugliani; Joan Josep

Barcelo; Sergio Camellini; Gerda Garcia Hernandez; Hafez Haidar; Laura

Ephrikian; Lovely P Eyo; Arjan Kallco; Melina Gennuso; Lorenzo Masi;

Denata Ndreca; Guaman Jara Allende Neumane; Donatella Rampado;

Regina Resta; Giovanni Ronzoni; Rodolfo Vettorello

Il premio si articola in più sezioni a tema Libero e in una sezione sul tema della violenza di genere. Per tutte le sezioni è obbligatorio compilare la scheda di partecipazione (una scheda per ogni sezione di partecipazione, con liberatoria per i minori).

Sezione A Poesia inedita “L’alloro”:

Inviare fino a tre liriche, in italiano o in dialetto con traduzione in lingua, ciascuna di lunghezza contenuta in una pagina formato A4, in due copie di cui una firmata e completa dei dati personali dell’autore: nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e- mail. I Minori di anni diciotto devono precisare la data di nascita per un eventuale premio dedicato. Le tre poesie dovranno pervenire riunite in due fascicoli pinzati. É possibile l’invio in allegato mail a gaiags1966@libero.it

Sezione B Narrativa inedita “La cetra”:

Inviare due copie di un racconto o di un saggio, in italiano o in dialetto con traduzione in lingua, di lunghezza contenuta in cinque cartelle o pagine di formato A4. Delle due copie solo una dovrà essere firmata e completa dei dati personali e recapiti dell’autore. I Minori di anni diciotto devono precisare la data di nascita per un eventuale Premio Dedicato. Le due copie dovranno pervenire fascicolate e pinzate. É possibile l’invio in allegato mail a gaiags1966@libero.it

Sezione C Poesia edita “Le Ninfe”:

Inviare una copia dell’opera edita, in italiano o in dialetto, con allegata la scheda di partecipazione al Premio compilata e firmata. É possibile l’invio in allegato mail a gaiags1966@libero.it

Sezione D Narrativa edita e saggistica letteraria “Le Muse” :Inviare una copia dell’opera edita, in italiano o in dialetto, con allegata la schedadi

partecipazione al Premio compilata efirmata. É possibile l’invio in allegato mail a gaiags1966@libero.it

Sezione E Per dire NO alla violenza sulle donne in memoria di “Anna Maria Marino”:

Inviare una copia dell’opera edita o inedita, in prosa o in poesia sul tema della Violenza di genere. É possibile l’invio in allegato mail a gaiags1966@libero.it Nota Importante Le opere di qualunque sezione potranno avere già ottenuto riconoscimenti in analoghi premi letterari e risultare edite purché l’autore ne detenga i diritti relativi, sollevando il premio da eventuali responsabilità. La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del 15 Ottobre 2021. Farà fede il timbro postale di partenza.

La cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità e degli organi di

stampa, si svolgerà DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 a PESCIA ( PT ) presso Gipsoteca Libero Andreotti, Piazza del Palagio 7

Il plico delle opere e la scheda di partecipazione (vedi all.) andranno

spediti all’indirizzo sotto indicato: Sig.ra Gaia Greco Viale XX Settembre n 227 54033 Avenza (MS) . Faranno fede il timbro postale di partenza.

Indicare chiaramente sulla busta di spedizione la sezione o le sezioni di partecipazione. Contributi Volontari di Partecipazione:

Per la partecipazione al premio è richiesto un contributo volontario per spese

organizzative di euro 20 (venti/00) per ciascun sezione. È ammessa la

partecipazione a più sezioni versando i relativi contributi in forma cumulativa.

L’impossibilità documentata a contribuire alle spese organizzative non

compromette e non impedisce la partecipazione.

Forme di pagamento:

Bonifico sul Conto Corrente IT41A0617524504000081916480 intestato a

Associazione Culturalmente Toscana e Dintorni, causale: contributo volontario spese organizzative corrisposto in contanti direttamente nel plico con gli elaborati; mediante assegno bancario a favore di Associazione Culturalmente Toscana e Dintorni

Copia di bonifico, contante o assegno bancario verranno uniti alla Scheda di

Partecipazione, il tutto inserito in busta chiusa e allegato al plico di spedizione

delle opera o, nel caso di invio per mail, l’attestazione dell’avvenuto pagamento andrà allegata scannerizzata.

PREMI:

I primi classificati delle sezioni A, B: riceveranno rispettivamente come premio un contratto editoriale per la pubblicazione gratuita di una raccolta di poesie o di una raccolta di racconti o di un romanzo a cura delle EDIZIONI HELICON DI AREZZO , diploma artistico personalizzato e targa.

I primi classificati delle sezioni C, D: riceveranno il Trofeo “Il Canto di Dafne“ e diploma artistico personalizzato. I secondi e i terzi classificati delle sezioni A, B, C, D, E: riceveranno targa e diploma artistico personalizzato

I primi classificati sezione E: riceveranno il Trofeo “L’alloro” e diploma artistico personalizzato. Menzioni d’Onore (quarti premi) e Menzioni Speciali (quinti premi), per altre posizioni in classifica, verranno discrezionalmente attribuite dalla Giuria. Sempre a discrezione della Giuria saranno conferiti Premi Speciali, Premi alla Carriera, Premi alla Cultura ad Autori o ad Operatori Culturali di rilievo.

I premi saranno consegnati esclusiva agli autori premiati o a loro delegati. Non sono previste spedizioni successive.

Risultati: Verranno informati dei risultati i vincitori e i menzionati in tempo utile per poter partecipare alla premiazione. I risultati del Premio saranno comunque visibili sul sito dell’Associazione Culturalmente Toscana e Dintorni e dei massimi siti concorsuali.

Notizie relative al Premio Internazionale di Arte Letteraria “Il Canto di Dafne”

saranno diramate attraverso la stampa nazionale e ogni altro veicolo di informazione.

Note:

La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le

clausole del presente Regolamento. Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative culturali del Cenacolo per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03. Le opere non saranno restituite: i libri verranno donati per progetti culturali.