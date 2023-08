A FARNOCCHIA MANCA ANCORA UNA LAPIDE CHE RICORDI L’INCENDIO DEL PAESE

A FARNOCCHIA MANCA ANCORA UNA LAPIDE CHE RICORDI L’INCENDIO DEL PAESE

Stazzema_ Martedì saranno trascorsi 79 anni esatti dall’incendio del paese di Farnocchia ma ancora non c’è una lapide che ricordi il fatto. Ventiquattro anni fa ci provarono alcune decine di cittadini che sottoscrissero una richiesta presentata brevi manu all’attenzione del sindaco Lorenzoni. L’anno successivo la richiesta fu riproposta, ma stavolta in forma ufficiale. il 30 giugno 2002, dopo la pubblicazione su La Nazione di un articolo che la lapide era pronta ma che 65 firme di cittadini non erano bastate per ottenere l’approvazione, si tenne una riunione nel municipio per esaminare il testo della lapide e fu contestato il fatto che nel testo fosse presente il termine imboscata dei partigiani. Sul termine imboscata avvenne la rottura e la riunione fu rinviata a data da destinarsi, ossia nell’oblio. L’8 luglio 2004 la richiesta fu presentata al sindaco Silicani ma sono trascorsi già 19 anni e la collocazione è per ora rimasta lettera morta. Ecco il testo contestato: “Questo paese l’8 agosto 1944 fu bruciato dai nazifascisti per rappresaglia dopo che i partigiani il 31 luglio avevano ucciso tre tedeschi durante un’imboscata nella parina d’Olecchia. Farnocchia 8 agosto 1998”.

La lapide dovrebbe ancora giacere in un fondo di una casa di Farnocchia.

Ma il colmo dei colmi è che il termine imboscata per rappresaglia all’intimazione della sfollamento di Farnocchia è presente nella relazione partigiana del 4 agosto 1944 inerente ai combattimenti sostenuti tra il 31 luglio e 1 agosto dalla II Compagnia “Garosi” , facente parte della Brigata d’assalto Garibaldi bis “Gino Lombardi”.

Giuseppe Vezzoni, addì 5.8.2023