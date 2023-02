A COLLE DI COMPITO ASSEMBLEA PUBBLICA SULLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA LIMONAIA DI VILLA PAOLETTI

Giovedì 23 febbraio, alle ore 21.00, nella sede dei Donatori di Sangue di Colle di Compito (Via Nuova,1) si terrà un’assemblea pubblica promossa dal Comune per la presentazione del progetto di riqualificazione delle aree esterne a corredo della limonaia di Villa Paoletti situata in via della Ruga a Colle di Compito. All’incontro sarà presente l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo insieme ai tecnici progettisti. Obiettivo dei lavori di riqualificazione è creare uno spazio pubblico a disposizione della comunità.

Capannori, 18 febbraio 2023