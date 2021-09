A CENA CON LA TERRY VENERDI SERA ALLA TORRETTA A SPAZZAVENTO

Che cosa ha inventato per noi questo Venerdì 17 Settembre la nostra Super Terry? Una bella serata in compagnia alla Torretta in via Provinciale Lucchese 488 Spazzavento a Pistoia. Un buon menu con pietanze a base di carne della tradizione Toscana e tanta bella musica. Per prenotazioni 329761090 Terry