A cavallo di Ferragosto, dal 12 al 15, tutta la Versilia è stata interessata da un massiccio controllo del territorio

versilia:

A cavallo di Ferragosto, dal 12 al 15, tutta la Versilia è stata interessata da un massiccio dispiegamento di forze, già concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha visto aggiungersi alle ordinarie pattuglie che svolgono controllo del territorio, nei 4 giorni, ulteriori 70 pattuglie con 150 operatori.

Questi servizi di prevenzione, coordinati dai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Viareggio e Forte dei Marmi, hanno visto la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle loro Squadre d’Intervento Operative, della Guardia di Finanza, del Reparto Aereo Navale della Guardia di Finanza con una motovedetta, della Capitaneria di Porto, delle Polizie Locali di Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta, e di 1 unità cinofila della Polizia di Stato ed 1 unità cinofila della Guardia di Finanza.

Al termine dei quattro giorni, i cui controlli sono stati concentrati nelle zone maggiormente frequentate della riviera, sono state identificate più di mille persone, e controllati circa 500 veicoli e 50 esercizi pubblici.

Durante lo svolgimento dei servizi inoltre, grazie anche all’ausilio da parte delle unità cinofile antidroga, saranno segnalate al Prefetto di Lucca 11 persone, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sequestrata per il peso complessivo di circa 24 grammi.

L’intensificazione dei servizi, tra l’altro, ha portato anche ad arrestare un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, che aveva perpetrato una serie di furti all’interno di alcuni negozi sulla passeggiata di Viareggio. Personale del Commissariato di Viareggio, intervenuto, lo ha tratto in arresto per i reati di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale poiché, durante il controllo, ha opposto resistenza agli agenti e danneggiato la Volante; è stato inoltre trovato in possesso di un coltello da cucina, occultato nei pantaloni.

l’attenzione continuerà ad essere massima per tutto il restante periodo estivo