A causa della pandemia l’Italia nel 2020 ha avuto più morti che nel 1944, gli ospedali sono pieni, le attività chiudono, l’impoverimento delle famiglie è oggettivo, ma il problema sono i rimpasti e/o la sfiducia a Conte. Qualunque cosa si pensi del governo (anch’io lo critico spesso), parlare ora di elezioni o di cambio di Presidenza è da irresponsabili totali.

Piuttosto però che cadere in un dibattito sterile, e per certi versi folle, preferisco parlare di cose concrete. In questi giorni prende il via la zona permanente per i tamponi rapidi in Piazza della stazione a Borgo. Lo spazio, realizzato grazie ad una convenzione tra Comune e Misericordia, vede la partecipazione dei medici di famiglia della Aft che aderiscono, quindi non è solo riservato ai residenti nel nostro comune ma vale per tutta la Media Valle più Gallicano. Sarà aperto alcuni giorni la settimana, con orari precisi, ma non sarà un luogo per tamponi liberi, bensì su indicazione degli stessi medici di famiglia. Voglio ringraziare il Dottor Mencacci e la Misericordia per la bella sinergia costruita.

Oggi abbiamo cinque nuovi casi: 4 Borgo, 1 Corsagna. La pandemia è ancora nel vivo ed a quanto pare le vacanze di Natale le vivremo perlopiù in zona rossa in tutto il paese. Che piaccia o meno, se serve, che lo si definisca e lo si faccia in fretta.

Chiudo con una battuta. Alla fine della seconda guerra mondiale l’Inghilterra non rinnovò la fiducia a Winston Churchill (per me il più grande, o uno dei più grandi, statisti-conservatori della storia) che dal conflitto l’aveva guidata fuori. Figurarsi se noi, in pandemia, non saremmo in grado di far cadere un governo.