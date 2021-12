a causa della nebbia esce di strada – salvato dai vigili del fuoco

Nella prima serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti in località Calamecca, in supporto ai Carabinieri, per la ricerca di una autovettura dispersa insieme al conducente, nel tratto di strada che collega il paese e la SP Val di Forfora.

A causa della fitta nebbia che era calata sulla zona, le ricerche si sono rivelate difficili, ma il personale VF, coadiuvato anche dalle squadre del Soccorso Alpino GdF e del SAST, dopo aver perlustrato la strada a piedi ha individuato la vettura in un scarpata di circa 15 metri.

Sono quindi iniziate le operazioni di estricazione e recupero del conducente ferito, ma cosciente, che è stato affidato al personale sanitario inviato dal 118.