A Castelnuovo scatta la rivoluzione dei parcheggi

GARFAGNANA – E’ stato presentato al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana il nuovo piano parcheggi che prevede cambiamenti sul servizio di accessibilità al centro storico. L’operazione è stata possibile grazie ad un accordo con la società INPUT che si occupa di gestione parcheggi in molte città italiane.

Il servizio prevede alcuni cambiamenti: il parcheggio del Piazzale del Genio, che ospita 75 posti auto, diventerà a pagamento, come quello in via Farini dove sono presenti 13 spazi auto.

Il parcheggio in piazza della Repubblica conosciuto come Piazzale Marionetti vedrà una riduzione degli stalli blu da 76 a 50 aumentando così gli spazi bianchi non a pagamento.

In tutto saranno 6 le colonnine per pagare la sosta dislocate nei sei parcheggi che potranno accogliere oltre 200 vetture e che daranno a tutti l’opportunità della sosta gratuita per i primi 20 minuti.

fontenoitv