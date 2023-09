A Castelnuovo la fiera millenaria del formaggio

Castelnuovo ricorda il suo passato e lo fa con la Fiera del formaggio che celebra una antica tradizione

In un tempo lontano i pastori in transumanza, quando rientravano con i loro greggi si fermavano a Castelnuovo e avevano la necessità di smerciare il formaggio prodotto in alpeggio e magari acquistare abbigliamento o altri generi alimentari; ecco cosi che Castelnuovo da molti secoli celebra il formaggio con una fiera-mercato.

Quest’anno per la prima volta pastori, caseifici locali e artigiani si sono ritrovati all’interno della nuova piazza ricavata con l’operazione do ristrutturazione di Fabbrica, inaugurata recentemente; qui grandi spazi che dovranno e potranno essere sfruttati; in questa occasione molte bancherelle hanno fatto da cornice ai pochissimi pastori arrivati dalla collina per vendere il frutto di tanto lavoro; tra gli stand non solo formaggio, ma anche molti dei prodotti della Garfagnana, dal pane di patate alle uova appena raccolte, farine, farro , miele e poi naturalmente il cacio:

chiara bechelli



Come ogni anno la fiera mercato è arricchita dalla gara del formaggi che in questo caso si è tenuta all’interno della sala Suffredini, dove una giuria di qualità ha potuto esaminare i formaggi in gara: pecorini, vaccini, caprini e misti e quest’anno anche un Parmigiano Reggiano proveniente dall’appennino emiliano.

Nel passato era sempre il 1 settembre il giorno stabilito per questa fiera, da alcuni anni è invece il primo sabato di settembre che si unisce poi alla grande fiera della prima domenica di settembre quando in piazza tutti potranno giocare alla famosa tombola: