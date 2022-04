A Castelnuovo di Garfagnana torna Selvaggia,

A Castelnuovo di Garfagnana torna Selvaggia, la prima ed unica manifestazione italiana interamente dedicata alle erbe spontanee, ai fiori e alle gemme. Dopo due anni di forzato stop dovuto al Covid, Sabato 9 e Domenica 10 aprile si alzerà il sipario sulla VI edizione.

In Piazza delle Erbe verranno montate 3 piramidi che ospiteranno erbe spontanee, fiori e gemme, catalogate con i loro nomi scientifici e con quelli con cui tutti li conosciamo. Sempre in questa piazza prende vita il mercato delle erbe con banchi specializzati in erbe spontanee e prodotti a base di erbe.

La Piazzetta Santa Croce, e la Via degli Orti (Via Vittorio Emanuele) saranno dedicate ai banchi di Fiori, Gemme, artigianato e articoli inerenti la manifestazione.

In Piazza Umberto I, sotto la Rocca Ariostesca, ci saranno stand gastronomici con pietanze a base di erbe spontanee, mentre sul palco del Loggiato Porta andranno in scena talk show e cooking show.

Immancabili lo spazio bambini e le escursioni con esperti per la raccolta delle erbe spontanee.

Tutti i ristoranti proporranno il menù di Selvaggia che avrà come protagonisti piatti a base di “Erbi”: zuppe, frittate, mesticanze, ecc.