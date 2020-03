A casa ai tempi del Coronavirus…

Le misure restrittive emanate dal governo pochi giorni fa e gli stringenti controlli sul territorio per coloro che non rispettano le regole, ci costringono a far ricorso a tutta quella fantasia che gli stimoli moderni ci avevano imposto di mettere da parte, per cercare di trascorrere al meglio, in famiglia, questo tempo inaspettato.

E’ proprio in queste situazioni che ci si rende conto di quanto tempo rubiamo ai nostri affetti, ma anche a noi stessi, durante la normale routine quotidiana.

Corrono sul web challenge di cucina, flash Mob musicali, karaoke, laboratori di pittura, teatro, lettura e cucito!

Insomma, si cerca di far ricorso ad ogni risorsa, soprattutto per impegnare i bambini che risentono maggiormente di questa situazione.

Si leggono anche molti messaggi di incoraggiamento, ci si sente in videoconferenza e forse, sottolineo forse, abbiamo scoperto la vera utilità dei social che, in questo momento, assolvono a quella che dovrebbe essere la loro principale funzione, quella di connettere le persone lontane…perché adesso lontano è anche il tuo vicino!