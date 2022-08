A Careggine, appena 200 metri dalle ultime case del centro abitato, si trova la Bosa.

La quiete e il verde

Il luogo, esposto ad ovest, occupa un terrazzo naturale che si affaccia sul lago di Vagli e sulla valle del torrente Edron. È un punto panoramico suggestivo che abbraccia il tratto settentrionale della catena delle Alpi Apuane, dal Gruppo Fiocca-Sumbra al Pisanino.

Qui sorge la Geopark Farm, centro agricolo-naturalistico in cui il Parco ha allestito diverse strutture di documentazione promozione territoriale, tra cui il Centro visitatori e il Museo della fauna di ieri e di oggi. E ancora, antiche cultivar locali di piante agroalimentari e per produzioni biologiche collegate (mele, pere, noci, vino di montagna, ecc.) che hanno permesso al Parco di allestire un moderno laboratorio di trasformazione agro-alimentare, la Bottega del Parco e l’Agristorante (aperto per eventi appositi) quali terminali e anelli intermedi di filiere corte di qualità e di valorizzazione degli agro-ecosistemi dell’area protetta.