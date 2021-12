A Capannori un corso sulla comprensione in soggetti adulti e sul contributo della pragmatica linguistica Capannori, 17 dicembre 2021 – Professionisti di varie discipline hanno partecipato oggi (17 dicembre) all’auditorium del centro sanitario di Capannori al corso “La valutazione della comprensione in soggetti adulti: il contributo della pragmatica linguistica”. L’evento è stato organizzato, in presenza, dall’unità operativa di Recupero e rieducazione funzionale di Lucca e Valle del Serchio. Il responsabile scientifico è Lucia Ferroni, medico della struttura, con la coordinatrice dei tecnici di riabilitazione ospedaliera di Barga Maresa Andreotti come animatore di formazione. Presente anche il direttore dell’unità operativa Ivano Maci. Tra i relatori, oltre alla dottoressa Ferroni, Cecilia Andorno dell’Università di Torino, Maria Elena Favilla e Ilaria Moriconi dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La psicologa dell’Azienda USL Toscana nord ovest Stefania Tocchini ha coordinato l’analisi su alcuni casi clinici. Il corso – accreditato per medici, psicologi, logopedisti e fisioterapisti – si proponeva di fornire un aggiornamento sulle conoscenze offerte dalla pragmatica linguistica e sui problemi da considerare nella valutazione della comprensione e delle sue interazioni con le altre abilità cognitive. La discussione dei casi clinici ha permesso di avviare una riflessione su come utilizzare queste conoscenze in ambito neuroriabilitativo. In allegato alcune foto del corso (sdg) File allegati :

