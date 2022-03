A CAPANNORI TORNA IL CONCERTONE GRATUITO DEL 1° MAGGIO: SUL PALCO DI PIAZZA ALDO MORO MAX GAZZE’, RIKI E GLI ‘ANIMENIACS CORP’

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia torna a Capannori il Concertone gratuito del 1° maggio promosso dal Comune, in collaborazione con la Regione Toscana e con la LEG Live Emotion Group, con amati big della musica italiana. A salire sul palco di piazza Aldo Moro sarà Max Gazzè, uno dei cantautori più talentuosi ed eccentrici della scena musicale italiana. Ha iniziato la sua carriera all’inizio degli anni ’90 quando comincia a collaborare con artisti che diventeranno in seguito grandi amici e colleghi, come Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Il bassista e cantautore di origini romane ha inciso numerosi album e vanta varie partecipazioni sul palco dell’Ariston, l’ultima della quale nel 2021. Decine i singoli portati al successo, tra questi, solo per citarne alcuni, ‘Cara Valentina’, ‘Una musica si può fare’, ‘L’uomo più furbo’, ‘Ti sembra normale’. Il suo ultimo album è del 2021 e si intitola ‘La matematica dei rami’.

A precedere Max Gazzè sul palco di una delle kermesse musicali più importanti a livello regionale e non solo saranno Riky e gli ANIMEniacs Corp. Riki, vero beniamino dei più giovani, è divenuto noto al grande pubblico per la sua partecipazione nella stagione 2016-2017 alla sedicesima edizione della trasmissione ‘Amici’ di Maria De Filippi dove si è classificato al secondo posto. Nel 2017 viene pubblicato il suo mini-album d’esordio, ‘Perdo le parole’ composto da sette brani, che balza in testa alla classifica dei più venduti in Italia.

Sempre nel 2017 esce ‘Mania’ anticipato dal singolo “Se parlassero di noi”.

Nel 2018 viene pubblicato l’album dal vivo ‘Live & Summer Mania’ e nel 2020 l’album ‘Popclub’.

Gli ANIMEniacs Corp gruppo vocale di successo composto da 12 cantanti di formazione Gospel, Soul, Lirica, Jazz, Rock e Pop proporrà uno spettacolo emozionale ispirato dalle atmosfere dei più importanti capolavori d’animazione Disney degli ultimi 20 anni e non solo, da Game of Thrones, a Mulan, La Bella e la Bestia e molti altri: un tuffo nel mondo della fantasia. I membri della compagnia si alterneranno nelle loro performance di canto, ballo e recitazione per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale unico nel suo genere.

Il concerto del 1° Maggio inizierà alle 16 con gli ANIMEniacs Corp, mentre Riki si esibirà alle ore 17.00. Max Gazzè salirà sul palco alle 18.30 dopo un un intervento delle organizzazioni sindacali.

“Siamo molto contenti di poter tornare, dopo due anni di stop forzato, a realizzare il concerto del primo maggio, una manifestazione musicale che da anni connota la proposta culturale della nostra amministrazione con riscontri molto positivi – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Anche il concertone del 2022 rispetterà il format adottato nelle ultime edizioni, che vede sul palco di piazza Aldo Moro vari artisti di successo per offrire una proposta musicale variegata e adatta a tutte le età e ai vari gusti musicali. Anche il concerto del prossimo primo maggio si profila all’insegna della musica di alta qualità con la presenza di un vero big della scena musicale nazionale come Max Gazè che vanta una lunga e fortunata carriera accanto ad un artista più giovane ma già di successo come Riki e al noto e apprezzato gruppo ‘ANIMEniacs Corp’ che proporrà un fantastico e originale viaggio musicale ispirato ai capolavori Disney adatto a tutta la famiglia. Il concerto sarà anche l’occasione per riflettere sui temi del lavoro, grazie alla presenza delle organizzazioni sindacali, in un momento particolarmente difficile”.