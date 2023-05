A CAPANNORI NASCE ‘IL BOSCHETTO DEGLI STUDENTI’

A CAPANNORI NASCE ‘IL BOSCHETTO DEGLI STUDENTI’ DOVE LE SCUOLE POSSONO METTERE A DIMORA PIANTE COLTIVATE NELL’AMBITO DI PROGETTI DIDATTICI DEDICATI ALL’AMBIENTE

A Capannori nasce ‘Il boschetto degli studenti’, uno spazio verde pubblico situato al limitare della pioppeta situata vicino alla piscina dove gli alunni delle scuole capannoresi possono mettere a dimora piante coltivate nell’ambito di progetti scolastici dedicati all’ambiente. La prima piantumazione è avvenuta nei giorni scorsi da parte degli alunni delle classi quarte della scuola primaria di Capannori che accompagnati dagli insegnanti Gabriella Fenili e Luca Lippi e alla presenza dell’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro hanno messo a dimora cinque piante di quercia e una pianta di acero. Le piante sono state coltivate a scuola partendo dalle ghiande nell’ambito del progetto ‘Boschetti’.

“Mettere a dimora sul territorio nuovi alberi è un’azione di fondamentale importanza per abbattere le emissioni di inquinanti e quindi migliorare la qualità dell’aria e combattere il cambiamento climatico- afferma l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro-. Come amministrazione comunale con il progetto ‘Amaca’, giunto ormai alla sua conclusione, abbiamo piantato circa 1300 nuove alberature in 11 aree urbane. Riteniamo importante che le nuove generazioni siano sensibilizzate sull’importanza che gli alberi hanno per garantire una migliore qualità dell’aria e quindi un ambiente più sano. Ben vengano quindi progetti come quelli realizzati dalla scuola primaria di Capannori che vogliamo sostenere ed incentivare mettendo a disposizione delle scuole un’area pubblica nei pressi della piscina che abbiamo chiamato ‘Il boschetto degli studenti’ “.