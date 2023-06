A CAPANNORI IL ‘FESTIVAL DELLE PIEVI’ DAL 17 GIUGNO AL 6 AGOSTO

Manifestazione musicale d’eccezione in occasione del Bicentenario del Comune. E’ la prima edizione del ‘Festival delle Pievi’ promossa dall’amministrazione comunale con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la collaborazione di varie realtà musicali del territorio. Dal 17 giugno al 6 agosto le Pievi di Capannori ospiteranno 12 concerti gratuiti che proporranno vari generi musicali. Da sottolineare la partecipazione alla rassegna del celebre trombettista Paolo Fresu.

“Siamo lieti di presentare, in occasione del compleanno dei 200 anni del Comune, una nuova manifestazione culturale che va a coniugare le bellezze architettoniche costituite dalle pievi del nostro territorio con le realtà musicali locali che rappresentano una vera ricchezza culturale per Capannori- spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Un evento nato dalla proposta dei gruppi che fanno parte del Forum delle associazioni in collaborazione con i parroci. Tanti appuntamenti diffusi sul territorio che proporranno musica di qualità che spazia tra vari generi ed andrà ad allietare le serate estive dei cittadini e dei turisti. Ringrazio tutte le formazioni musicali che partecipano alla rassegna”.

Di seguito il programma del Festival delle Pievi (inizio concerti ore 21.15): Sabato 17 giugno Pieve di San Frediano, Lunata, ‘Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte e Filarmonica ‘A.Catalani’ di Porcari; mercoledì 21 giugno, Pieve di Santa Maria Assunta e San Giovanni Evangelista, Marlia, ’Filarmonica ‘A.Catalani’ di Marlia; sabato 24 giugno, Chiesa di San Quirico e Giulitta, Capannori, Banda Spettacolo ‘La Campagnola’ di Marlia; sabato 1 luglio Chiesa di San Michele Arcangelo, Camigliano, Corale ‘G.Puccini’ Camigliano, Gruppo vocale ‘Cantadonna’ Cugnasco (Svizzera), Coro ‘Lunigiana’ Massa Carrara; sabato 1 luglio, Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, ‘Filarmonica ‘G.Puccini’ di Colle di Compito; domenica 9 luglio, Pieve di San Lorenzo, Segromigno in Monte, ‘Filarmonica’ ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte’; mercoledì 19 luglio, Chiesa di Santa Maria Assunta, Tofori, ‘La chitarra Flamenca’ Ensemble di chitarre (Francigena International Art Festival); sabato 22 luglio, Pieve San Paolo, Pieve San Paolo, Filarmonica ‘A.Catalani’ di Marlia; giovedì 27 luglio, Chiesa di San Ginese e San Alessandro Papa, San Ginese di Compito, Tributo ad Astor Piazzolla, Quintetto italiano di fisarmoniche (Francigena International Art Festival); giovedì 3 agosto, Pieve di San Gennaro, San Gennaro, Filarmonica ‘G.Luporini’ di San Gennaro con la partecipazione straordinaria del trombettista Paolo Fresu; sabato 5 agosto, Pieve di San Pietro Apostolo, Vorno, ‘Vivaldi, Le Quattro Stagioni’ Francigena Ensemble (Francigena International Art Festival); domenica 6 agosto Chiesa di San Quirico e Giulitta, Capannori, Coro Capata (Francigena International Art Festival).

