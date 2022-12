A CAPANNORI CENTRO DUE GIORNI DI FESTA CON TANTI EVENTI NATALIZI

‘NATALE A CAPANNORI’: SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE A CAPANNORI CENTRO DUE GIORNI DI FESTA CON TANTI EVENTI NATALIZI

Mercatino di Natale, Fiera, musica, spettacoli, esposizioni, la Casa di Babbo Natale e gli Elfi, Pompieropoli

Due giorni interamente dedicati ad eventi natalizi, cultura, animazione e solidarietà, sabato 17 e domenica 18 dicembre a Capannori centro grazie all’iniziativa ‘Natale a Capannori’ promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara e varie associazioni.

Nella centrale via Carlo Piaggia sono in programma il mercatino di Natale con prodotti artigianali degli artigiani e artisti di Pandora, la Fiera di Natale, musica, spettacoli, esposizioni e tante iniziative per i più piccoli, tra cui la ‘Casa di Babbo Natale e gli Elfi ’ dove i bambini potranno consegnare le loro letterine, ‘Pompieropoli’ con giochi e attività con percorsi a tema sui Vigili Del Fuoco e sulla sicurezza domestica e laboratori. Sabato 17 dicembre la manifestazione prenderà il via alle ore 14.30, mentre domenica 18 dicembre inizierà alle ore 8.00.

“Grazie a questa bella iniziativa Capannori centro per un intero fine settimana si animerà di tanti eventi legati al Natale, ma anche all’artigianato e al commercio, alla cultura e alla solidarietà – dichiara l’assessore al commercio, Serena Frediani.- Una bella occasione per fare gli acquisti natalizi grazie alla fiera di Natale e ai mercatini natalizi, ma anche per l’intrattenimento e la cultura, con musica, spettacoli ed esposizioni e il divertimento dei più piccoli che potranno visitare la casa di Babbo Natale e consegnare la loro letterina e partecipare ai vari giochi e attività a loro dedicati. Ringraziamo il Centro Commerciale Naturale di Capannori, Confcommercio e le varie associazioni che insieme a noi hanno reso possibile organizzare due giorni di festa e magia nel nostro capoluogo”.

Il programma completo di “Natale a Capannori’:

Sabato 17 dicembre: ore 14.30-18.00: ‘Mercatino di Natale’, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli Artigiani-Artisti di Pandora; Esposizione di regali di Natale solidali a cura della Fondazione Alice Benvenuti; Mondine e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori; esposizione di pony e possibilità di foto con bambini a cura de ‘Il Ranch gli amici di ciuffo a.s.d.’; Pompieropoli: giochi ed attività per bambini con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica; ore 15.00: musica itinerante con la Banda Bassotti; Principesse Disney: spettacolo di ballo sul piazzale della chiesa e possibilità di foto con bambini; ore 15.30 ‘Christmas dance’: spettacolo a cura di Armonia Danza Arte & Movimento; ore 17.00, Museo Athena, Inaugurazione della mostra di santini d’epoca ‘Natale nella tradizione‘ a cura dell’Associazione culturale Ponte’; ore 17.00: “Fiammagia’: spettacolo di Laura Magic Farmer e Jolly Blue Circus Art; ore 21.00: chiesa di Capannori ‘Concerto di Natale’: musiche tradizionali e moderne di Natale, a cura del Coro Capata.

Domenica 18 dicembre: ore 8.00-20.00 Mercato ambulante; ore 9.00-18.00: Mercatino di Natale’, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli Artigiani-Artisti di Pandora; Esposizione di regali di Natale solidali a cura della Fondazione Alice Benvenuti; Mondine e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori; esposizione di moto e scooter d’epoca; ore 10.00-18.00 Pompieropoli: giochi ed attività per bambini con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica; ore 14.00 Glitter tattoo e palloncini a cura dell’associazione Animatamente; ore 14.30 primo incontro-ore 17.30 secondo incontro “Con i sensi…io scopro, io conosco’: laboratori di educazione alla differenza a cura dell’associazione Down Lucca; ore 15.00: Coro di Natale a cura dei bambini della scuola primaria di Capannori; ore 16.00, Chiesa di Capannori, Canti di Natale, a cura del Coro Capata.

La casa di Babbo Natale e gli Elfi sarà aperta in entrambi i giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00.