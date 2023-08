A CANTARE CON STEFANO BUSA’ AL PIANOBAR DELLA CAPANNINA PIERPAOLO PRETELLI EX GIEFFINO E FINDANZATO DI GIULIA SALEMI

FOTO FABRIZIO NIZZA

A CANTARE CON STEFANO BUSA’ AL PIANOBAR DELLA CAPANNINA PIERPAOLO PRETELLI EX GIEFFINO E FINDANZATO DI GIULIA SALEMI

Nel lunghissimo elenco di personaggi che non hanno resistito al repertorio ‘contagioso’ di Stefano Busà c’è anche quello di Pierpaolo Pretelli.

L’ex gieffino dopo il dj set in Capannina a Forte dei Marmi si è infatti concentrato nel pianobar assieme a Busà in un divertente gioco musicale ‘a due’ che ha intrattenuto il pubblico fino a tardi conquistando tante fan.

Pretelli, 33 anni, ha raggiunto la notorietà quando nel 2013 è stato scelto come primo ‘velino’ di Striscia la Notizia, poi la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5

e la lunga storia d’amore con la influencer di grido Giulia Salemi. Anche il suo seguito sui social network cresce di giorno in giorno, soprattutto su Instagram dove oggi conta 634mila followers a cui mostra momenti di vita quotidiana e le sue passioni come la moda, cantare mostrando le sue performance e imitazioni.